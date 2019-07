24 heures de Francorchamps : le camping sous la pluie

Ils viennent d’un peu partout, France, Pays-Bas, Allemagne et bien sûr Belgique. La plupart étaient déjà là vendredi soir pour participer à la fête des 24 heures de Francorchamps. Ils logent dans les campings près des Combes. Il y a la course bien sûr mais aussi les soirées, le feu d’artifice, la joie de se retrouver car la plupart sont des habitués. Cette année le ciel leur est tombé sur la tête peu après 22h30 samedi. Une pluie continue qui a forcé le directeur de course à arrêter l’épreuve plus de 5 heur

Réveillé par le silence certains préfèrent repartir - © Françoise Dubois Si la plupart étaient bien équipés, certains étaient dégoûtés : " je viens depuis des années, c’est vrai que la pluie on est habitué mais là comme la course a été arrêtée, j’en ai assez.", explique cet habitant de Lennik, "j’ai été obligé de remettre plusieurs fois la tonnelle qui s’envolait. On s’en va". Voitures, caravanes, tentes, pendant ces 5 heures d’arrêt de course, beaucoup ont préféré s’en aller sans attendre la reprise de la compétition. D’autres, attendent patiemment : "j’ai bien dormi, j’étais dans ma voiture et j’ai été réveillé par le silence en fait quand la course a cessé", explique ce Français venu de Metz. Il ne partira qu’en fin d’épreuve.

Les "éreintés" tout est prévu... - © FRançoise Dubois Les 24 heures, c’est avant tout le rassemblement d’amis comme ce groupe d’une vingtaine de personnes : "Les éreintés". Le plus ancien vient depuis plus de 30 ans. C’est lui le grand organisateur, il vient même délimiter l’emplacement le dimanche qui précède. Les 24 heures, cela se prépare. Ici, on a tout prévu : de grandes tonnelles bien attachées, une cuisine, un groupe électrogène, une douche improvisée et même une toilette. Pour l’intendance, Sandrine est préposée au barbecue, d’autres font le feu ou la fricassée du matin. Quant à la pluie : "bah on est équipé, on n’a pas eu froid, on n’est pas mouillé ". En dehors du jour de la mort du roi Baudouin, la course a rarement été stoppée aussi longtemps. Le temps d’un petit apéro, la course reprend, les "éreintés" repartent vers le circuit