238km/h: un conducteur s'en vante sur Facebook et attire l'attention de la justice

238 kilomètres par heure, une vitesse digne d'une course de Formule 1. Et pourtant, le conducteur n'était pas un pilote aguerri. Simplement un particulier qui circulait sur l'autoroute entre Grâce-Hollogne et Seraing, en province de Liège. Il a filmé son excès de vitesse et posté cette vidéo sur un réseau social. Cela a alerté la justice.

Le conducteur n'y avait sans doute pas pensé, mais cette vidéo publiée sur Facebook pourra bien être retenue contre lui, comme un élément de preuve.

Une vidéo diffusée sur Internet est une preuve, même dans un groupe privé

Le fait qu'elle ait été publiée sur un groupe privée du réseau social n'y change absolument rien. "Nous l'avons utilisée pour ouvrir une information judiciaire", confirme Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège.

À elle seule, cette vidéo ne suffira toutefois pas à incriminer le conducteur, car son visage n'est pas visible. Les enquêteurs vont donc devoir trouver d'autres éléments de preuve, en partant par exemple des images enregistrées par les caméras de surveillance au bord de la route. Ce sera ensuite au juge de décider s'il trouve ces éléments suffisamment convaincants.

Au sens légal, le fait de publier une vidéo de cette infraction sur Internet n'est pas punissable. Mais cela pourrait tout de même jouer en la défaveur du chauffeur. Le juge de police pourrait en effet prendre en considération "le fait que le chauffeur se soit vanté de cette infraction extrêmement grave, dans l'appréciation de la peine", estime Catherine Collignon.

Le contrevenant s'expose à une peine maximale de 4000 euros d'amende et à une déchéance du permis de conduire pour une période de 5 ans.