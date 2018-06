21.000 pass écoulés en prévente pour le Heroes Spa Tribute

21.000 pass pour un soir ou pour les trois jours de festival ont déjà été écoulés à 72 heures du lancement de la 11e édition du Heroes Spa Tribute qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet dans le Parc des Sept Heures de Spa, a annoncé mardi Raphaël Warny, organisateur de l'événement. Des places seront cependant en vente au guichet chaque jour de concert, précise-t-il.

Ce contingent de billets écoulés représentent 95% des places en prévente, ce qui confirme l'engouement pour l'un des plus importants festivals de reprises d'Europe. Cet engouement devrait croitre dans les jours à venir puisque la météo s'annonce ensoleillée dans la perle des Ardennes durant les trois jours.

Le public, qui viendra des quatre coins de la Belgique et même plus particulièrement du Nord du Pays mais aussi d'Allemagne, pourra apprécier en ouverture, vendredi, les shows des Italiens de Break Free, Tribute de Queen et de L.A.vation, considéré comme le meilleur Tribute de U2 dans le monde.

"Ils nous viennent de Los Angeles et tournent beaucoup aux Pays-Bas. Ils donneront au Heroes Spa Tribute leur premier concert en Wallonie. Quant à Break Free, il se produit souvent aux Pays-Bas et en Allemagne et sont moins connus chez nous", explique M. Warny.

La journée du samedi sera nettement plus rock avec des valeurs sûres comme Present Danger (Metallica), programmé au Graspop, High Voltage (AC/DC) ou encore Living Theory (Linkin Park), prestation coïncidant avec les commémorations de la mort du chanteur Chester Bennington, décédé en juillet 2017.

Le Festival s'achèvera par une journée familiale avec une affiche 100% française (Balavoine, France Gall, Goldman...). Un espace enfant avec grimeuses et châteaux gonflables sera spécialement agencé le dernier jour du festival.

Un village gourmand permettra aux festivaliers de trouver leur bonheur parmi la dizaine de food trucks. Une foire du disque sera quant à elle organisée le samedi dès 13h00.