2020 : l’année du grand décollage pour l’aéroport de Liège

En 2020, quelque 500 millions de colis ont transité par l’aéroport de Liège. La hausse est de près de 40% par rapport à l’année précédente. Un essor aussi fulgurant, que décrié.

Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises traversent une très mauvaise passe. D’autres, au contraire tirent, leur épingle du jeu. C’est le cas de Liège Airport.

En un an, 40% de colis en plus

Deux confinements, des magasins fermés… Les habitudes de consommation des Belges ont changé. En 2020, nombreux sont ceux qui ont choisi de se tourner vers le commerce en ligne.

Conséquence : le nombre de colis qui ont transité cette année par l’aéroport de Liège a explosé : il avoisine les 500 millions, contre 362 millions en 2019 et 9 millions à peine, en 2018.

A ces colis s’ajoute aussi le matériel médical, réceptionné pendant la crise sanitaire : des blouses, des masques FFP2…

Un essor fulgurant donc, mais qui n’est pas au goût de tous. Depuis plusieurs mois, les riverains de l’aéroport se plaignent d’une forte augmentation des nuisances sonores. De porteurs plus gros et donc plus bruyants.

Nuisances sonores et craintes pour l’environnement

Plusieurs communes ont d’ailleurs choisi d’appuyer la colère des riverains. Les communes d’Awans, de Donceel et de Fexhe ont même décidé de porter la question en justice. Elles réclament une étude d’incidence qui pourrait déboucher sur une indemnisation des riverains, si la recrudescence des nuisances était confirmée. Autres mécontents : les défenseurs de l’environnement. Une étude de l’ULiège explique en effet que le développement de l’aéroport anéanti une bonne partie des efforts fournis par les Wallons, pour limiter leur impact sur le climat.

Et la tendance n’est pas près de s’inverser, puisqu’Ali Baba, le géant chinois du commerce en ligne, annonce son installation sur le site de l’aéroport liégeois, pour la fin du premier semestre 2021.