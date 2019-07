1860-1960 : un siècle d'ornementations de façades liégeoises exposées au Grand Curtius

Une exposition qui incite à redécouvrir le patrimoine liégeois

Des décors de façades art nouveau à Liège notamment en "mosaïverre" - © Tous droits réservés

Ferrures de portes en bois, devantures commerciales… Les détails décoratifs varient aussi selon les époques et les styles architecturaux. À côté des briques rouges traditionnelles et des pierres bleues sculptées, il existe aussi les enduits moulurés, des briques émaillées et de couleurs. Fresques, céramiques, sgraffites, vitraux… Motifs figuratifs et abstraits… Les décorations témoignent des styles de l’époque : néoclassicisme, historicisme et éclectisme au 19e siècle. Art nouveau et style Cottage ou anglo-normand au début du 20e siècle. Art déco et modernisme au cours de l’entre-deux-guerres… L’organisateur de l’exposition, Laurent Brück est urbaniste à la ville de Liège, spécialiste du petit patrimoine. "On a déjà eu le retour de plusieurs visiteurs qui se réjouissent de voir des éléments qu’ils ont pu observer dans leurs quartiers et puis qui se disent qu’ils vont retourner dans les quartiers justement pour à nouveau observer les façades. Certains panneaux abordent brièvement les différents courants architecturaux comme mode d’emploi pour retourner dans les quartiers."