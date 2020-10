175 personnes menacées de licenciement chez Technical Airborne Components

La société liégeoise Technical Airborne Components a annoncé vendredi au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire son intention de licencier 175 travailleurs, a indiqué dans un communiqué la CSC Liège-Verviers.

Cette entreprise, basée à Milmort dans le zoning des Hauts-Sarts et spécialisée dans la fabrication de bielles et composants pour le marché aéronautique, occupe actuellement quelque 178 travailleurs. Comme ailleurs dans le secteur aéronautique, TAC a eu recours au chômage temporaire pour force majeure depuis le début de la crise du Covid. "Mais aujourd'hui, la direction estime que la mesure ne permettra pas de passer le cap...", constate la CSC.

La phase 1 de la procédure Renault est lancée, une phase d'information et de consultation lors de laquelle le syndicat chrétien "posera toutes les

questions et fera des propositions pour sauver l'emploi et obtenir des garanties pour l'avenir afin de pérenniser l'activité sur le site de Milmort".