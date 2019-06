157 kilomètres de trail permanent pour découvrir le pays des sources

C’est l’un des plus longs parcours de trail permanent en Europe, l’ultra tour des sources (UDTS) vient d’être inauguré. L’itinéraire se déploie sur 157 kilomètres avec un dénivelé positif de plus de 4000 mètres. Il permet de relier les communes de Spa, Theux, Jalhay, Stoumont, Trois-Ponts, Stavelot et Malmedy.

L’asbl ne compte pourtant qu’une poignée, neuf exactement, de membres. Ils ont du pain sur la planche car après avoir obtenu tous les feux verts, il faut encore aller poser les fameuses balises qui évitent aux coureurs de se perdre "j’ai déjà mis près de 40 minutes pour en poser une, je me souviens, celle près de Sart la numéro 100, on hésitait sur l’endroit précis, la meilleure voie", se souvient Benoît Lambert.

Créée en 2015, l’asbl Extratrail avait déjà balisé des parcours de trail dans les 7 communes partenaires : "on est à peu près à 6000 balises posées sur les 600 kilomètres de l’ensemble des parcours !", explique Benoît Lambert. Planifier un itinéraire, cela prend du temps, des semaines parfois des mois. "Il faut imaginer le parcours, le tracer d’abord sur carte, aller le repérer et surtout obtenir toutes les autorisations nécessaires. C’est un gros boulot que l’on fait notamment avec la DNF de la Région wallonne", ajoute Yves Fransolet.

Sport et tourisme

a quelques minutes d'un des départs pour 44 des 157kilomètres - © extratrail

L’objectif d’extratrail est à la fois sportif et touristique. "Il y a une demande pour des parcours de plus de 100 kilomètres à faire en une fois ou en itinérance en logeant ici et là", expliquent les organisateurs qui reçoivent régulièrement des coureurs qui viennent de France, des Pays Bas ou de plus loin encore.

Des beaux paysages et du dénivelé, c’est ce que recherchent les coureurs qui ont inauguré le parcours ce week end et ils ont été enchantés. Pour beaucoup, c’est un entraînement pour des plus longues distances, pour des trails en montagne aussi comme ce couple qui partira dans les massifs suisses dans quelques semaines pour un trail en altitude.

Pour ceux que les mollets titillent, les parcours sont disponibles sur le site extratrail.