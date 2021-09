153 pertes d’emplois chez Liberty Steel : le ministre Willy Borsus rencontrera les syndicats ce mardi

Ce volume de désengagements n’est cependant pas non définitif, dans la mesure où les négociations requises par la loi sur les licenciements collectifs vont dès à présent commencer avec les syndicats. C’est donc le début de la valse des propositions et des contre-propositions pour limiter les dégâts sur le plan social. En août, il était question d’une menace sur 300 emplois. Aujourd’hui, ce chiffre a été réduit.

La direction du groupe Liberty Steel a annoncé, lundi, à l’occasion d’un conseil d’entreprise extraordinaire, qu’elle allait devoir se séparer de 153 travailleurs (sur un peu plus de 700) afin de sauver l’outil sidérurgique et d’éviter la faillite.

Sur le plan industriel, une nouvelle entreprise serait créée, avec l’entrée dans le capital d’un gros client (mais lequel ?) et de la Région wallonne (mais combien ?). Ce montage permettrait de sauver la ligne de fer blanc et la ligne de galvanisation n°5, celle qui revêt des tôles épaisses d’une double forte couche de zinc, et qui est très performante, si elle est correctement approvisionnée en bobines. C’est ce que Liberty, présentement, est incapable d’assurer. La ligne de galvanisation n°4, elle, serait abandonnée.

Sur le plan judiciaire, le groupe Liberty est en "réorganisation" jusqu’à la fin septembre. Une demande de prolongation de trois mois est programmée. Pour soulager la trésorerie, la vente du siège social flémallois a été décidée la semaine dernière.