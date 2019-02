150 lettres de liégeois soldats de Napoléon

Si vous vous appelez Bastin, Bourdouxhe, Boussart, Bovy, Charlier, Collard, Crutzen, Danthinne, Delvaux, Fraikin, Gilissen, Halleux, Hardy, Havelange, Dermouchamps, Jamar, Ledent, Lhomme, Mathot, Pirard, Randaxhe, Walthéry, Wéry, Williquet ou encore Goffin, Godin, Maraite, Stassart, Cornélis, Pirson, Georis, Delrez, Genet, Rutten ou Natalis, il y a des chances pour qu'un de vos ancêtres ait combattu dans la grande armée de Napoléon.

Un livre réunit cent cinquante lettres de grognards liégeois

Un livre qui vient d'être publié contient cent cinquante de ces lettres de soldats liégeois à leurs familles. Par "liégeois", comprenez "habitant du Département de l'Ourthe", l'entité administrative qui est devenue la Province de Liège. Ces lettres de conscrits ont été sélectionnées dans un fonds de plus de mille qui se trouve aux Archives de l'Etat.

"[...] aussitôt mon arrivée au régiment" écrit depuis Belfort Simon Bovy, manoeuvre, de Momalle "je n’ai rien de plus empressé que de mettre la main à la plume et pour vous instruire du résultat de mon voyage qui s’est terminé d’une manière assez heureuse [...]" J’assure mon oncle et ma tante de mon souvenir respectueux [...]."

Prouver qu'un membre de la famille servait dans l'armée

Ces lettres se trouvent à Liège depuis deux cents ans. "Elles ont été envoyées à la Préfecture par les familles des soldats" explique l'historien Bernard Wilkin. "Pas pour leur contenu, mais pour servir de preuves. Si un grand frère avait déjà été enrôlé comme soldat, les suivants ne devaient pas partir. Ces lettres ont servi à prouver aux autorités qu'une famille avait déjà envoyé un des siens au combat.

"On savait depuis pas mal de temps qu'elles étaient là. Un de mes prédécesseurs les avait découvertes dans les années trente, mais à l'époque, on ne se rendait pas bien compte de leur importance. Elles sont particulièrement intéressantes parce que ce sont des lettres de sans-grades, d'hommes qui n'ont pas reçu la Légion d'honneur, qui ne sont pas devenus officiers.

Batailles, exactions, demandes d'argent

"Ils racontent leurs batailles, les exactions, les mutilations, par exemple en Espagne où des soldats ont été émasculés. On y lit aussi des histoires plus légères. Des histoires d'amour. Certains comparent la vertu des filles rencontrées dans les pays qu'ils traversent. Il y a notamment ce soldat qui écrit que la Prusse est le bordel de l'Europe. D'autres font allusion à des beuveries."

Beaucoup de soldats demandent à leurs familles de leur envoyer de l'argent, comme Simon Bovy : "J’attends avec impatience qu’il vous plaise m’accuser la réception de cette lettre, et m’envoyer quelque peu d’argent si c’est une pure bonté de votre part, ayant éprouvé une route longue & pénible qui m’a dépourvu de tout ce que je possédais lors de mon départ."

Un français maltraité

Les soldats liégeois étaient wallonophones. A peine un tiers savaient écrire. Ceux qui savaient écrivaient pour les autres. "Le français de ces lettres est mauvais" constate Bernard Wilkin. "Ils ne respectent ni l'orthographe, ni la grammaire, ni la ponctuation. Dans certains cas, il a fallu simplifier - en veillant à respecter l'esprit du texte. Mais ce n'est pas différent des lettres de soldats français de guerres plus récentes."

Ce qui est émouvant pour des liégeois dans ces lettres, c'est d'y retrouver les noms de parents, d'amis, de collègues ou de voisins. Bernard Wilkin y a d'ailleurs retrouvé le sien. Il savait que son ancêtre direct avait servi la Grande Armée, mais c'est cette recherche qui lui a fait mettre la main sur un écrit de son aïeul : "Je ne savais pas qu'une lettre existait. Je l'ai trouvée par hasard. C'est assez émouvant, d'autant que je connais leur destinée. Mon ancêtre direct a été réformé pour cause de santé. Il a eu de la chance. Tandis que son frère a été chassé de l'armée pour mauvaise conduite !"

Des liégeois dans tous les régiments de la Grande Armée

Les soldats liégeois ont servi dans toute l'armée française. La cavalerie était la plus demandée "parce qu'il ne fallait pas marcher", mais il y a eu des liégois dans l'infanterie, l'artillerie, la marine, la Garde impériale. Certains se sont battus à Austerlitz, en Russie ou aux Antilles contre les esclaves révoltés. Les historiens estiment à 25 000 le nombre de liégeois au sens large qui ont combattu dans les armées de Napoléon. Environ la moitié n'en sont pas revenus.