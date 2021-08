15 août : à Liège, des festivités sans grand rassemblement

Après une année 2020 durant laquelle les célébrations ont été réduites au maximum, la République Libre d’Outremeuse tenait à organiser les festivités les plus normales possibles. Cela dit, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, les activités qui drainent le plus de monde n’auront pas lieu. Pas de Tir de Campes, pas de Grand Cortège ni d’enterrement de Matî l’Ohê. Pas de feu d’artifice, non plus.

Le 15 août à Liège sera donc allégé, mais Francis Atta, le Président de la République Libre d’Outremeuse, se satisfait du programme. " Ca nous fait plaisir d’au moins faire revivre le quartier et de réveiller la bonne humeur des Liégeois. Il est certain qu’on aurait aimé refaire un 15 août comme d’habitude. Mais ce n’est pas possible, d’une part pour des raisons sanitaires, qu’on espère que les Liégeois respecteront, d’autre part par sympathie pour les personnes sinistrées par les inondations ".