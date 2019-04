140 chevaux de trait sont nécessaires pour tracter les chars de la Cavalcade

Comme chaque année, on attend la grande foule ce lundi pour la 143ème Cavalcade de Herve. Cet événement porte bien son nom car tous les chars sont tirés par des chevaux de trait. Ici, la traction moteur est interdite. C'est une contrainte tant financière que matérielle et animale.

Christian Brixhe est chargé de recruter les meneurs et leurs chevaux. Le Hervien est meneur lui-même, c’est un passionné. Chaque année, il doit trouver les 140 chevaux de trait nécessaires pour tracter les chars, et ce n’est pas une mince affaire. Il nous raconte pourquoi : "Ça devient de plus en plus difficile, de trouver des chevaux de trait adaptés à des cortèges. Les chevaux utilisés à des fins sportives ne conviennent pas puisqu'on leur demande toujours de faire le maximum en trottant et en galopant. Donc, c'est tout le contraire d'une Cavalcade où ils doivent marcher très lentement".



Christian Brixhe ne trouve plus assez de chevaux dans son pays de Herve et en Ardennes. Il doit désormais se tourner vers l’étranger, essentiellement en Allemagne. Il doit aussi engager des meneurs expérimentés car leur rôle est essentiel. Il faut dire que les chevaux évoluent dans la foule et le bruit. "Le meneur c'est le patron, celui qui dirige. S'il y a une panique dans les chevaux, c'est à lui à bien gérer et surtout à ne pas paniquer lui même", explique le Hervien.



Il faut compter 125 à 150 € par cheval et meneur. Le budget chevaux de trait, c’est 10% des dépenses globales de la Cavalcade sans compter l’entretien des plateaux tirés par les chevaux.

Si vous souhaitez donc admirer le travail des chevaux de trait, en train de tirer les chars du cortège, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en ce lundi de Pâques à Herve pour cette 143ème cavalcade qui démarrera à 14h place Albert 1er.

Un droit d'entrée de 3 € vous sera demandé pour rejoindre l'itinéraire de la Cavalcade. A noter encore que la police encourage les spectateurs à emprunter la sortie d'autoroute de Battice sur l'E40 et à utiliser le parking de Battice. Des navettes gratuites les conduiront jusque Herve.

Toutes les infos sur : cavalcadeherve.com