14 scènes liégeoises accueillent le Voo Rire Festival

Histoire de se décoincer les zygomatiques, la 8e édition du Festival Le Voo Rire a lieu à Liège du 16 au 21 octobre. Cette année encore, des humoristes confirmés se produiront dans 14 lieux de spectacles liégeois. Les chevaliers du Fiel, Virginie Hock et Zinedine Soualem ou encore Jean-Marie Bigard font partie de la cinquantaine d'artistes que vous pourrez aller applaudir.

Les jeunes talents à l'honneur

Le Voo Rire c'est également une porte ouverte aux jeunes artistes avec un concours pour jeunes talents : le Tremplin du rire. Les gagnants ont la chance de participer à la première partie des spectacles des grands humoristes.

Une scène ouverte permet, également, aux talents émergents de participer au festival.

Deux grandes nouveautés

Le Voo Rire Festival évolue d'années en années afin de mettre en évidence tous les talents qui s'intègrent dans les spectacles humoristiques. Cette année, ce sont 2 nouveautés qui sont proposées au public du festival.

Vincent Taloche (directeur artistique) : "Nous proposons un spectacle familial qui s'intitule "Tous cousins". C'est un spectacle burlesque et déjanté présenté au théâtre universitaire. Les bénéfices de ce spectacle sont reversés à l'association "Rire à l'hôpital" qui met en évidence le travail des clowns. Il est important, pour nous, de soutenir des œuvres à travers le Voo Rire. Et cette année la magie fait également partie de notre programmation avec le club de magie de Liège, les 52. Il s'agit d'une soirée de gala magie et comiques avec 6 magiciens qui se produisent au Trianon"

Virginie Hock et Zinedine Soualem

Virginie Hock partage la scène avec Zinedine Soualem. Ce duo donne vie à 2 personnages très drôles dans une pièce intitulée "C'était quand la dernière fois? ".

Cette fois, je ne suis pas du tout seule en scène, explique Virginie Hock. J'ai un partenaire qui s'appelle Zinedine Soualem. J'avoue que c'est une bouffée d'oxygène. J'avais envie de partager la scène et j'ai rencontré un personnage et un partenaire merveilleux. C'est l'histoire d'un couple, ils sont ensemble depuis de nombreuses années et la femme se rend compte que leur relation s'étiole. Donc, elle se dit que c'est mieux que son mari meurt afin qu'elle sache pourquoi elle est triste. Elle décide donc de l'empoisonner et lui signale qu'il lui reste 1h17 à vivre….".

Pour connaitre toute la programmation du Voorire et réserver vos places, rendez-vous sur le site http://www.voorire.be/le-programme.html