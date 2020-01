130 années de voyages et d'explorations en photos : le National Geographic s'expose à Stavelot

C'est à un voyage planétaire illustré auquel l'Abbaye de Stavelot convie ses visiteurs durant un an à l'occasion de sa nouvelle exposition temporaire intitulée " La Légende National Geographic" basée sur les travaux photographiques du célèbre magazine créé aux Etats-Unis en 1888. Plus de cent photos, petit et grand format, en "noir et blanc" et en couleurs, sont exposées dans trois salles de l'Abbaye, la salle Prume, pour la première fois, la Chapelle et le deuxième étage sous les combles. Un parcours sous forme d'exploration à travers le monde que plusieurs générations de photographes, aventuriers, animaliers et journalistes d'investigation ont immortalisé au fil de leurs pérégrinations aux quatre coins du globe.

Du Pérou à l'Afrique, du Titanic à l'Everest, de l'Afrique au Pôle Nord

Le magazine "National Geographic, aujourd'hui présent dans 75 pays et publié en 33 langues, a publié ses premières photos en 1889 avant de se développer au fil du temps autour des expéditions au long cours comme celle à Machu Pichu au Pérou en 1912, la Croisière Jaune sur la Route de la Soie en 1931, le ballon stratosphérique Explorer II (1935) ou encore plus récemment en 1999, le raid de 455 jours à pied d'un biologiste au centre de l'Afrique, et une expédition au pôle Nord. Les photographes et chercheurs de National Geographic ont ainsi mis en lumière 10 ans d'explorations, de voyages et d'aventures humaines qui ont permis de rassembler au total quelque 11 millions d'images!

Six thématiques

A l'Abbaye de Stavelot, National Geographic présente une exposition récemment refondée pour un public européen mêlant documents anciens et récents, répartis en six thématiques : "Dans la salle Prume que nous utilisons pour la première fois, explique Muriel Denis, la scénographe des expositions, trois thématiques sont exploitées: "plus loin, plus haut ,plus profond" qui illustre le soutien de National Geographic à des expéditions et recherches, comme celles du Commandant Cousteau; la deuxième thématique emmène le visiteur sur la piste des mondes disparus, la découverte de Machu Picchu, fabuleuse ville inca, mais aussi d'autres clichés pris par les explorateurs de National Geographic en Chine, en Afrique, ou en Egypte, sur les traces laissées par l'humanité. "Le temps des épopées" illustre notamment la Croisière Jaune et ce périple en 1931 d'autochenilles de Beyrouth à Pékin. ". La deuxième salle, la Chapelle de l'Abbaye, aborde le monde animal par l'entremise du travail photographique et scientifique de deux femmes, l'une plongeant dans l'univers des chimpanzés, l'autre dans celui des gorilles. Enfin au deuxième étage, deux thématiques sont réunies: l'aventure des photographes , marque de fabrique du magazine, qui, à force de patience et d'audace, ont ramené d'immenses beautés de la nature. Le dernier thème est quant lui consacré à huit portraits du National Geographic, un hommage à plusieurs grands valeureux témoins du National Geographic, passés à la postérité grâce à leur histoire racontée en images d'un lieu, d'une époque ou des habitants humains et animaux.

Concours photos et conférences

L'Abbaye de Stavelot a voulu apporter sa touche à l 'exposition venue en droite ligne de Paris et montrée pour la première fois en Belgique; elle organise en parallèle un grand concours photos axé sur la Nature, thème du tourisme wallon en 2020. Le photographe concurrent devra proposer deux photos illustrant l'une des régions des maisons du tourisme partenaires de l'expo: Spa-Hautes Fagnes-Ardennes, Pays de Vesdre et Pays de Herve. Chaque mois, une photo sera sélectionnée par un jury de trois professionnels et exposée à l'Abbaye, soit à la fin de l'exposition, 12 photos dont une sera primée et récompensée.

Un cycle de quatre conférences gratuites figure également au programme dont la première sera donnée le 15 mars par Damien Ernst sur les Technologie HichTech pour l'écologie.

Enfin, un fort accent familial et pédagogique est donné à l'exposition avec un parcours spécial destiné aux familles avec enfants, un carnet d'activités pour "petits explorateurs" et une visite de type "chasse aux trésors" avec des infos à glaner au fil de l'exposition.

"La Légende National Geographic" Exposition du 30.01.2020 au 24.010.2021

Abbaye de Stavelot - Ouverture tous les jours de 10 à 18h.

Infos et réservations: www.abbayedestavelot.be.