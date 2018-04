La 12ème édition du Festival International du Film Policier de Liège se tiendra du 26 au 29 avril. Au total, en additionnant longs métrages en compétition ou non, courts métrages et documentaires, une quarantaine de films seront présentés. Le festival proposera aussi, comme il est de coutume, des activités périphériques. Parmi celles-ci, la reconstitution d'un grand procès de l'histoire judiciaire. Il s'agira cette année de celui d'un célèbre tueur en série, Henri Désiré Landru. Il y aura également une rencontre avec un portraitiste ou encore Michel Berreur, cascadeur et doublure d'Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo ou encore Roger Moore.

Cette 12ème édition succède à une cuvée 2017 marquée par un record de fréquentation. "Avoir vraiment remis à l’honneur le cinéma, ça nous a permis de concentrer tout le travail qui est fait en amont sur le remplissage des salles et sur la raison première d’un festival qui est de voir des films. C’est dans cette continuité qu’on a imaginé la 12ème édition. On a un objectif complètement fou de 10.000 spectateurs dans les salles" précise Cédric Monnoye, le directeur général du Festival International du Film Policier de Liège.

La programmation 2018

"On a 25 longs métrages de fiction présentés en compétition et hors-compétition, 6 courts métrages et 8 films documentaires. Ça représente environ une quarantaine de films. Il y a quand même des tendances lourdes qui se dégagent. On remarque une proportion de la programmation à s’ancrer dans le quotidien. Soit, avec des films qui racontent des histoires vraies, ou des films qui sont le reflet de notre société actuelle souvent dominés par l’ultraviolence, la corruption ou la traite des êtres humains. On a gagné en gravité dans toutes les thématiques qui sont défendues par les cinéastes qui nous proposent leurs films. La comédie a quasiment disparu de la programmation. On est moins dans la légèreté, moins dans le film d’action, moins dans les effets. Tout ça a disparu aujourd’hui pour laisser place à des sujets beaucoup plus graves avec des films parfois plus intimistes où les comédiens peuvent donner toute l’ampleur de leur densité de jeu. C’est une belle progression" déclare Vincent Legros, responsable de la programmation des films de fiction.

Parmi les huit films en compétition, on retrouvera "More" et "Groom's Block", deux films turcs. Le jury aura aussi l'occasion de voir des films grec, slovaque, allemand, hongrois, français et même équatorien. Il est composé actuellement de neuf personnalités du cinéma ou de la télévision, parmi lesquelles Véronique Genest, Sarah Lelouch, Eva Darlan, Philippe Bas ou encore François Troukens.

Une soirée de gala sera organisée chaque soir du Festival au Kinepolis Rocourt. L'une d’entre elles sera consacrée à un grand nom du cinéma qui sera révélé dans les prochains jours.