10 ans plus tard, la gare des Guillemins attire toujours autant de touristes

Il y a 10 ans, aujourd’hui, Liège inaugurait sa nouvelle gare des Guillemins, construite par Santiago Calatrava, le célèbre architecte espagnol. Il a pensé et dessiné cette gare tout en courbes comme une vague. L’ouvrage a coûté près d’un demi-milliard d’euros.

Aujourd’hui, les Liégeois sont unanimes. Elle est magnifique même s’ils aiment y ajouter certains bémols. "Au niveau architecture, elle est belle mais elle est vraiment très très grosse", s’exprime une passante. Une autre ajoute : "Ils avaient dit qu’ils feraient un tracé jusqu’à la Meuse. Est-ce que cela a été fait ? Je ne crois pas". Les Liégeois aimeraient voir poursuivre la rénovation du quartier. Beaucoup de choses ont déjà été faites comme l’esplanade avec ses fontaines et ses jets d’eau, la nouvelle tour des finances et dans la continuité les quais de Meuse et la passerelle la Belle Liégeoise. Le lien entre la gare et la Meuse, comme le souhaitait Calatrava, est toujours le chaînon cruellement manquant.

Dans les projets qui commencent, on citera Paradis express à côté des finances, un vaste complexe de commerces, logements et bureaux, un projet résidentiel de l’autre côté pour le groupe Horizon, le cube du groupe Ardent à la place de ce qui fut un fast-food. Le tram ne tardera pas à passer par là et fera du site un nœud important de la mobilité à Liège. Il y a encore de nombreux terrains à valoriser appartenant à la SNCB, à la ville, ou au privé.

10 ans plus tard, cette énorme vague tout en courbe attire toujours plus de touristes venus de l’étranger. La gare est même devenue le premier monument visité de Liège !