1.121 élèves participent à la "Dictée Liège-Bastogne-Liège"

La deuxième édition de "La Dictée de Liège-Bastogne-Liège" avait lieu mercredi 13 mars, dans 69 classes de 39 écoles de la province de Liège. Cet événement est prévu dans les accords passés entre PSO, l'organisateur de la course cycliste, et la Province de Liège.

1.121 élèves de 5e et 6e primaire et de 1e secondaire ont participé à la dictée. Ils étaient 1.000 l'an dernier. La dictée avait pour thème la première des cinq victoires d'Eddy Merckx à Liège-Bastogne-Liège et s'accompagnait d'un questionnaire sur la Doyenne.

A Seraing, c'est notre collègue Rodrigo Beenkens qui a lu le texte aux élèves de l'Ecole Polytechnique provinciale et de l'école primaire communale Marguerite Gevaert. L'intérêt pour "La Dictée de Liège-Bastogne-Liège" a augmenté. "C’est la promotion du sport mais c’est aussi la promotion du bon usage de la langue française. C’est très intéressant surtout pour une institution comme la nôtre qui met autant d'énergie et de moyens tant sur le plan de l’enseignement que sur le plan des grands événements sportifs", explique Katty Firquet, la députée provinciale en charge des sports.

Les 175 premiers classés de cette dictée seront récompensés lors du dernier week-end d'avril, celui de Liège-Bastogne-Liège. Les 14 meilleurs pourront même accéder, soit à la zone départ, soit à la zone arrivée de la course.