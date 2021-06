Zone Hygea: les déchets en baisse, mais pas les résiduels

L'intercommunale HYGEA a analysé le contenu de vos poubelles et le bilan est à la fois bon et mauvais. Bon parce que les chiffrent montrent pour l'année 2020 une baisse globale des déchets collectés, par rapport à l'année 2019. Mais un type de déchets augmente de 5%: les ordures ménagères et les déchets résiduels. Ce qui ne se recycle pas, donc. C'est probablement lié à la crise sanitaire. Pendant le confinement, nous avons davantage consommé à la maison, ce qui a engendré plus de déchets. Les visites aux parcs à conteneurs ont aussi beaucoup diminué, ce qui semble logique en raison de leur fermeture au plus fort de la crise.