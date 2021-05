Zone de police de La Louvière : moins d'accidents routiers en 2020 mais de nombreux problèmes de voisinage

La zone de police de La Louvière a présenté ses chiffres de l’année 2020. L’exercice est toujours un peu fastidieux mais il permet de cibler les problèmes et de relever ce qui va mieux. Tous l’on dit : 2020 a été une année "pas comme les autres" à cause, bien sûr, de la crise sanitaire.



D’ailleurs, un nouveau type d’infractions Covid, ne respectant donc pas les règles sanitaires édictées par les autorités, a fait son apparition. Et on compte 1200 infractions covid entre mars et décembre 2020.



Parallèlement à cela, le chiffre qui a bien baissé est celui des accidents de voiture : 1066 accidents, c’est-à-dire 36% de moins qu’en 2019. Cela s’explique bien sûr par la pandémie, le confinement et le télétravail.



Les troubles de voisinage, eux, sont sur la première marche du podium de la criminalité louviéroise avec 1435 faits constatés en 2020. Les consignes exigeant de rester à la maison y sont peut-être pour quelque chose. Par contre, on observe une diminution de 47% des hold-up et de 50% des vols de motos et vélos. Les vols dans les maisons ont par contre augmenté de 33% et les vols de voitures avec violence de 200%.



La police locale a aussi été très mobilisée par toutes sortes de sanctions administratives. C’est le cas pour les dépôts de déchets clandestins sont ainsi en augmentation : 776 en 2020. Mais l’Unité verte communale a installé des caméras pour lutter contre ce phénomène et ça marche : sur 190 dossiers ouverts en 2020, 93 sont déjà clôturés et ont ramené plus de 18.000 euros dans les caisses communales.



Et puisqu’on parle d’argent, la zone a dû débourser 207.000 euros pour l’achat de masques, de gel hydroalcoolique, de visières et autres combinaisons de protection. Une belle somme si on la compare au budget total de 22 millions d’euros.