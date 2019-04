Y aura-t-il un pont provisoire à Hautrage? La Ville de St Ghislain en doute...

Le "coup de gueule" de la Ville de St Ghislain. Elle craint de ne jamais voir arriver le pont provisoire qui doit remplacer le pont d'Hautrage. Le Pont de la Darse a été fermé en urgence, fin février. La Région wallonne avait promis un pont provisoire. Mais aujourd'hui, elle semble faire marche-arrière, craint l'échevin de la mobilité, François Roosens. Il a participé à une réunion avec la Région wallonne au sujet de ce pont et voici ce que la région leur a annoncé : le pont provisoire devait aller vite et coûter environ 1 million d'euros. Mais en lançant l'appel d'offres, la Région se rend compte qu'il faudra au minimum 150 jours ouvrables (7 à 8 mois au moins) et un budget 2 à 3 fois plus élevé (2,5 à 3,5 millions).

C'est le citoyen de St Ghislain qui trinque

Alors l'échevin s'interroge : Qui, que ce soit la Sofico (le bras armé de la Région Wallonne), l'actuel ministre wallon Carlo Di Antonio, ou le futur ministre après les élections... Qui va accepter de mettre 3 millions d'euros sur la table pour un pont qui va durer un an? Lequel va, en plus, va gêner la construction du pont définitif. Sachant que ce pont définitif est annoncé pour 2020 / 2021.

Mais, du coup, quel sera l'état de la déviation, empruntée quotidiennement par 10.000 voitures dans chaque sens dans le centre de Tertre?

"Il s'agit clairement d'un manque de prévoyance de la Région Wallonne, estime encore François Roosens. Nous allons interpeller le ministre wallon Carlo Di Antonio, parcqu'en attendant, c'est le citoyen de St Ghislain qui trinque".

Selon la commune, la Wallonie avait promis la construction du pont provisoire avant les vacances d'été. Inutile de préciser que ça semble plutôt compromis.