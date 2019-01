Y aura-t-il bientôt 10 éoliennes de plus à l'ouest de Tournai ?

Le zoning de Tournai-Ouest pourrait bientôt accueillir l'un des plus grands parcs éoliens de Belgique. Deux projets d'extension du parc existant (huit éoliennes) seront en effet prochainement soumis à enquête publique. L'un est porté par la société Ventis et prévoit la construction de sept éoliennes. L'autre, celui de la société E-NosVents (Ideta-Luminus) en ajouterait trois de plus. Si l'ensemble se concrétise, le zoning de Tournai-Ouest accueillerait à terme 18 éoliennes, comme le parc de Dour longtemps considéré comme le plus grand de Belgique.

Les projets Ventis et E-NosVents sont coordonnés. Les deux sociétés ont introduit leurs dossiers en même temps auprès de la Région wallonne, elles ont aussi participé à une réunion informelle avec les riverains fin décembre. Le début de l'enquête publique est attendu pour mi-février ou début mars.

Selon l'intercommunale Ideta, les huit éoliennes actuelles de Tournai-Ouest permettent de couvrir entre 50 et 75% des besoins en électricité du zoning. L'extension du parc éolien permettrait donc d'atteindre la totalité de la consommation des entreprises qui y sont implantées.