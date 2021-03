Wihéries : des habitants du village ressuscitent la grotte ensevelie

C’est une histoire positive, une histoire de village et de renaissance, une histoire qui se passe à Wihéries, près de Dour. Des habitants du village ont décidé d’unir leurs efforts et leur énergie pour nettoyer et rénover un espace insolite : une grotte de Notre-Dame de Lourdes construite il y a cent ans par un habitant du village. Abandonnée, vandalisée, transformée en dépotoir, la grotte avait disparu sous la végétation. Ce week-end, le grand nettoyage a commencé. Les bénévoles ont tronçonné, ramassé, nettoyé, évacué les déchets,… Les membres de l’association "Les Nouveaux Francs Gaulois" sont fiers de ce début de chantier.

Les villageois ont enlevé toute la végétation qui recouvrait la grotte - © Isabelle Palmitessa - RTBF

Enfin, on peut revoir de la rue cette grotte dont Marcel De Raijmaeker nous raconte l’histoire : "elle appartient aux membres d’une famille qui à l’époque était brasseurs dans le village. Ils ont eu un enfant, malheureusement qui n’était pas viable. Après de nombreuses prières, l’enfant a été sauvé. En remerciement à la Vierge de Lourdes, ils ont décidé de faire cette grotte qui a été quand même bénie et reconnue dans les grottes de Belgique."

Le travail est loin d’être fini, il faut réparer la construction et plusieurs indépendants du village se sont engagés y travailler gratuitement. Des dons ont permis de racheter une statue de la Vierge, la précédente avait été vandalisée. Isabelle Delhaye, une des bénévoles, explique que la grotte "sera réinstallée, protégée pour qu’elle ne soit plus vandalisée, qu’elle reste belle". Et de conclure sur un espoir : "On voudrait qu’elle soit mise en place pour l’inauguration en septembre."

Ces habitants de Wihéries se donnent en effet encore quelques mois pour rendre à leur village un morceau de son patrimoine.