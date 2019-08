Week-end insolite : des forêts des plaines de l’Escaut au Pays des Collines.

Durant tout l’été, la RTBF vous emmène aux quatre coins de la Belgique et vous propose des destinations de week-end insolites à prix réduit. Cette semaine, nous vous emmenons à l’Ouest de la province de Hainaut, dans une balade unique à travers la forêt, le sable et l’histoire de la région, des plaines de l’Escaut au Pays des Collines. Promenoir des Cimes et Chemin pieds-nus : 6 euros par personne Parfois il suffit de prendre un peu de hauteur, pour redécouvrir ce que l'on pensait connaître... Situé à l’Ouest de Mons, aux abords de la frontière avec la France, le Parc Naturel des plaines de l’Escaut offre une expérience rare avec son "Promenoir des Cimes" : une passerelle qui monte à travers la canopée de la forêt de Bon-Secours pour offrir un tête à tête unique avec la cime des arbres... Telle une veine de métal à travers la forêt, ce promontoire culmine à plus de seize mètres de hauteur et permet de voir la nature environnante comme jamais auparavant : "C’est un sentiment de liberté, parce qu’on se trouve à la même hauteur que les oiseaux" nous confie Eddy Calonne, un naturaliste et photographe animalier qui apprécie particulièrement la vue exceptionnelle du Promenoir des Cimes. "C’est tout à fait différent, on voit la forêt dans toute sa hauteur je dirais (…) on a la sensation d’être à la même hauteur des arbres". Et de la cime des arbres, à la rugosité du terrain forestier il n'y a que quelques pas. Quelques pas à parcourir pieds-nus si le cœur vous en dit, le temps d’emprunter le sentier de cent-cinquante mètres situé à proximité du Promenoir des Cimes. Gravier, paille, pierre de sable, bois, écorce, etc. Ce sentier comporte une vingtaine de matières différentes et permet de renouer avec des sensations oubliées ou nouvelles. Comme dans le cas de Victor et Maxime, quatre et neuf ans, qui ont testé le parcours en compagnie de leur grand-mère Jocelyn : "Ils aiment bien la nature, pour eux c’est comique de marcher dans différentes matières, c’est une activité de plein air, c’est l’idéal pour eux" nous explique-t-elle, visiblement ravie d’avoir osé tenter l’expérience avec ses petits-enfants. Ces deux expériences sensorielles et insolites ne vous coûteront que 6 euros par personne, le prix du ticket d’entrée pour la Maison du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut.

Weekend insolite : des forêts des plaines de l’Escaut au Pays des Collines. - © RTBF Mer de Sable de Stambruges : 0 euro Et à un jet de pierre de là, toujours au cœur de la forêt, vous pourrez à nouveau vous déchausser pour marcher cette fois-ci… les pieds dans le sable. Située en plein cœur de la forêt indivise de Stambruges, elle-même accolée à la forêt de Bon-Secours, il ne vous faudra qu’un quart d’heure en voiture pour arriver à ce qu’on appelle très justement la Mer de sable. Cette clairière sablonneuse d’une vingtaine d’hectares offre un beau but de balade et une vision surprenante d’une sorte de plage hennuyère en plein milieu d’un ensemble forestier. Un lieu atypique qui symbolise aussi la riche histoire de la forêt de Stambruges : "On se trouve ici dans la Campine hennuyère, c'est une région du Hainaut qui est fort sablonneuse dans laquelle se pratiquait le pâturage. Avec pour effet qu'au lieu d'avoir de la forêt, c'était essentiellement de la bruyère. Et donc ça, ça remonte au Moyen-âge" nous explique Damien Bauwens, le directeur de la région de Mons pour le Département Nature et Forêts.

Week-end insolite : des forêts des plaines de l’Escaut au Pays des Collines. - © RTBF Taverne Saint-Géry : autour de 40 euros pour deux, boissons comprises Un voyage dans le temps que vous pourrez poursuivre, à une vingtaine de minutes de route plus loin, à Aubechies. Située juste à côté de son célèbre Archéosite et en face de l’une des plus anciennes église de Wallonie, une ancienne ferme du dix-septième siècle abrite de nos jours un temple de la gastronomie locale : la Taverne Saint-Géry. On peut y savourer une cuisine rustique et authentique, parfois inspirée de recettes gallo-romaines. "On a voulu sauver ce pavillon parce que c'est une très vieille ferme au cœur du village, (…) on a la chance d'avoir une belle terrasse avec un étang qui était en fait un vivier romain durant l'antiquité, car il faut savoir qu'Aubechies était une grosse cité romaine à l'époque. Donc voilà on a profité de notre crise de la quarantaine pour changer de vie et remettre en valeur le patrimoine et la nourriture locale" nous raconte Christophe Elius, le gérant et le chef de la Taverne Saint-Géry. Accessible uniquement sur réservation, le lieu est très prisé à la fois des habitants de la région et de voyageurs qui viennent de loin pour goûter ses spécialités du terroir et sa sélection légendaire de bières locales. Comptez une quarantaine d'euros pour deux spécialités du chef, boissons comprises, ce qui vous fera une pause bienvenue avant de reprendre la route, direction Frasnes-Lez-Anvaing, à une demi-heure de route environ.

La Roulotte de Framboise : 79 euros à deux, petit-déjeuner inclus Face à la forêt, vous trouverez alors dans un petit jardin fleuri la "Roulotte de Framboise", une roulotte champêtre qui vous invite à vous lover dans un cocon et à expérimenter les plaisirs de la maison d’hôte autrement : "On peut avoir au moins le temps d'un weekend, l'assurance d'un dépaysement total. C'est très cocoon, c'est très feutré et contrairement à ce que l'on pourrait penser c'est aussi très agréable lorsqu'il fait froid grâce au poêle à pellets qui peut créer une ambiance cosy avec des odeurs de bois tendre" témoigne Pacal Delfosse, un ami et un collaborateur de Françoise Delmotte, notre hôte pour la nuit. Ses tarifs : septante euros la nuitée pour un couple, plus neuf euros si vous souhaitez vous faire servir le petit-déjeuner à votre réveil. Au total, ce week-end champêtre et dépaysant nous aura coûté 131 euros, pour toute une journée de visite en pleine nature, d’activités distrayantes, de repas bien garni et de repos bien mérité. Et si l’envie vous prenait au réveil de vouloir prolonger l’aventure, Frasnes-Lez-Anvaing est un excellent camp de base pour partir à la découverte de tout le Pays des Collines, qui a encore de nombreuses balades et randonnées à proposer.