Waudrez (Binche) : du nouveau à l'école spécialisée Clerfayt

Deux nouvelles classes ont été créées à l'école Clerfayt de Waudrez près de Binche. Il s’agit d’un établissement d'enseignement spécialisé où, depuis la rentrée, les petits élèves profitent d'une classe maternelle pour enfants atteints d'autisme.



Dany Moreno est l'instituteur de maternelle et il voit une forte évolution chez les enfants en quelques semaines : "Il y avait une petite fille qui ne parlait pas beaucoup. Et puis le papa est venu presque en pleurs, avec les larmes aux yeux, car il ne reconnaissait plus sa petite fille. Parce qu’elle fait des phrases, elle montre ses émotions. Donc voilà donc ça évolue très très bien. Mais d’abord c’est comme pour tout que ce soit dans l’enseignement spécialisé, dans une grande classe ou une petite classe, c’est vraiment cette idée de prendre l’enfant tel qu’il est. Avec beaucoup de respect de considération et de bienveillance et d’’essayer de le faire aller le plus loin possible."



L’école Clerfayt dispose aussi d’une classe primaire consacrée aux enfants dysphasiques.