Wallonie Picarde: quasi tous les plastiques sont désormais autorisés dans les sacs PMC

Depuis ce 1er janvier, les habitants de l'ouest du Hainaut peuvent se débarrasser de presque tous leurs déchets plastiques dans les sacs bleus destinés aux PMC (ou dans le conteneur PMC due leur recyparc). Ipalle autorise désormais presque tous les plastiques. Ca veut dire quoi? Cela signifie que les emballages de type boite en plastique transparent plus ou moins rigide (les boites avec un couvercle, comme celles pour la viande préemballée ou même les petites avec un couvercle arrondi comme pour les tomates cerises) ont désormais leur place dans le sac bleu. Idem pour les barquettes bleues, pour les champignons, les pots de yaourts, les plastiques de charcuterie préemballée. Sont autorisés aussi dans le sacs bleus certains déchets en provenance de la salle de bains : les tubes en plastique vides, comme les tubes de dentifrice, ou pot de crème de jour s'il est en plastique.

Dans le sac bleu, les habitants de la zone Ipalle peuvent aussi désormais se débarrasser de leurs sachets en en plastique, et aussi des très encombrants films plastiques qui emballent votre pack de 6 bouteilles d'eau. Tout ça s'ajoute à ce qu'on pouvait déjà y mettre avant : les bouteilles, les tetra brick, les boites de conserves, canettes et aérosols, etc.

Selon les estimations, cette nouvelle mesure permettra de réduire la poubelle ménagère classique d'environ 8 kg par an et par habitant.

Une mesure qui devrait être appliquée progressivement dans toute la Wallonie. Elle entre en application dans la zone Ipalle ce 1er janvier. Dans la zone Hygea, un projet pilote est mené à Frameries depuis 2016. Ce projet est toujours en phase de test.