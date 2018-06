Wallonie picarde : Mouvement de grogne au Saftam

Les syndicats ont mené une action ce lundi après-midi devant les locaux de Saftam à Tournai. Le Saftam est le Service d'aide familiale des arrondissements de Tournai, Ath et Mouscron, qui compte 200 travailleurs, principalement des aide-ménagères et des aides familiales.

"Nous avons déposé un cahier de revendications en janvier 2017 parce que l'entreprise enregistrait des bénéfices", explique Catherine Boël, secrétaire régionale Setca. "Ce cahier comportait plusieurs mesures que nous avons réduites au nombre de trois : un jour flottant que les travailleurs peuvent prendre durant l'année et qui correspond au 27 septembre, congé qui avait été retiré il y a quelques années, un jour de congé par an d'aménagement de fin de carrière dès 55 ans et la hausse de l'éco-chèque dans le cadre d'une convention collective entre la direction et les syndicats."

Mais les intervenants ne parviennent pas à se mettre d'accord, même si le Saftam continue d'engranger des bénéfices. "Nous avons pourtant montré notre bonne volonté. Nous avons réduit le nombre de demandes par rapport au cahier de revendications initial et les travailleurs ont augmenté leur productivité", glisse Marie-Line Colin, secrétaire régionale Horval. "Et malgré ça, la direction et le conseil d'administration restent sur leurs positions."

Catherine Boël souligne que les membres du conseil d'administration, comme il s'agit d'une intercommunale, est composée de mandataires politiques régionaux. "Et ils touchent un jeton de présence depuis des années. Ils touchent même un éco-chèque. Cet argent pourrait être redistribué aux travailleurs. Et aujourd'hui, ils ne veulent même pas conclure une convention pour cet éco-chèque. C'est inacceptable de la part de mandataires politiques. Nous avons d'ailleurs été étonnés que la direction ne nous ait pas contactés depuis que nous avons déposé un préavis de grève le 19 juin. Le seule réponse reçue, c'est un courrier envoyé à tous les travailleurs en nous faisant passer pour des irresponsables."

Un courrier signé par la directrice Colette Legrand et les deux vice-présidents, Luc Dochy et Jean-Louis Claux.

Si les syndicats n'obtiennent pas de réponse favorable, des actions de grève sont prévues fin août.