Wallonie picarde : le nouveau sac bleu PMC est déjà adopté

90 mille tonnes de plastiques à recycler en plus

En 2021, toutes les régions seront concernées par cette nouvelle méthode de tri. - © RTBF

Réduire la poubelle des Belges de 8 kilos par an et par habitant, c’est justement l’objectif de ces nouvelles règles en matière de tri des PMC. "Cela fait environ 90 mille tonnes de déchets plastiques en plus à recycler", indique Mik Van Gaever, représentant de Fost Plus qui assure la fin de vie des déchets plastiques. Pour laisser le temps aux infrastructures de gérer le flux de nouveaux déchets, le changement se fait progressivement, région par région. Mais d’ici 2021, toute la Belgique devrait être passée au "nouveau sac bleu".

En matière de recyclage du plastique, la Belgique se montre ambitieuse. D’ici 2023, notre pays entend passer de 42% d’emballages plastique recyclés à 65%.