Wallonie picarde: des pompiers heureux de travailler, malgré la lourde charge émotionnelle

Plus de 80 % des 700 collaborateurs de la zone de secours de Wallonie picarde se sentent bien à leur travail. C'est ce qui ressort d'une enquête menée au sein de la zone qui compte quelque 700 collaborateurs.

Cette enquête a été réalisée par un service externe à la zone suite à des accusations de harcèlement visant le commandant de la zone Olivier Lowagie. Ces accusations avaient été formulées par des pompiers et relayées par les syndicats SLFP et CSC. La création de la zone de secours avec la fusion des divers postes engendrait et engendre toujours de nombreux changements.

Pour Cécile Fiévez, conseillère en prévention de la zone de secours de Wallonie picarde, les résultats de l'enquête balaient les critiques. "Parmi les thématiques qui sont relevées de manière positive par les travailleurs, c'est la qualité du management, le sens du travail et les relations avec la hiérachie", explique Cécile Fiévez, conseillère en prévention au sein de la zone de secours. "Cela signifie que les accusations n'étaient pas fondées et qu'elles ont été formulées par quelques personnes qui étaient contre les changements et qui avaient plus de difficultés à se mettre dans la nouvelle mouture. C'était anecdotique finalement, voire monté en épingle, à tort."

Un des enseignements tirés de cette enquête, c'est la charge émotionnelle. Plus de 89% du personnel ont des difficultés avec la gestion des émotions après les interventions. "Nous ne pouvons pas faire grand-chose sur les causes. Les pompiers, les ambulanciers cotoient la mort, la souffrance. Cela fait partie de leur métier", glisse Cécile Fiévez. "Par contre, nous pouvons agir après. Il y a l'appui psychologique aux intervenants, qui est une structure provinciale. D'autre part, depuis un an, nous avons lancé un système interne à la zone. Des pompiers et des ambulanciers ont été formés pour détecter une situation de mal-être suite à une intervention difficile. Ils peuvent aider leur collègue à gérer cela ou les diriger vers une structure adéquate."

La zone de secours de Wallonie picarde va, en outre, se rendre à la zone de police d'Ath qui a développé un projet relatif au suivi des agressions des policiers.