Vous devez changer de numéro de maison ? Normal, nos communes procèdent à un inventaire des adresses

Si vous habitez dans une commune en Wallonie, vous avez peut-être récemment été contacté par votre administration communale pour changer ou modifier votre adresse. Toutes les communes réalisent en fait en ce moment un grand inventaire des adresses. Objectif : tout encoder dans un logiciel dénommé ICAR commun à toute la Wallonie.

Cet inventaire dans chaque commune est donc l’occasion de corriger des erreurs et des anomalies. A Mons, par exemple, plus de 50 mille adresses sont en cours d’encodage. "Quand une anomalie est repérée, nous prenons contact avec les propriétaires pour la corriger, indique Béatrice Depotter, responsable du service population et état civil de la Ville de Mons. La plupart du temps, cela concerne des immeubles qui ont été subdivisés en appartements et dont il faut adapter la numérotation."

Mais parfois, ça va plus loin. "En répertoriant les adresses, nous avons constaté des erreurs, reprend notre interlocutrice. Par exemple, une maison avait une adresse administrative parce qu’elle était jadis reliée à un sentier. Mais ce sentier a été bouché, et l’entrée de la maison donne donc à présent dans une autre rue. Nous avons donc dû adapter l'adresse.." Le changement d’adresse reste cependant le dernier recours quand il n’est vraiment pas possible de faire autrement, précise-t-on du côté de la Ville de Mons.

ICAR, ça sert à quoi ?

Tout ce travail est donc mené pour alimenter ICAR, une base de données des adresses commune à l’ensemble de la Wallonie. Ce logiciel attendu pour 2019 permettra d'accéder aux adresses en quelques clics et de les géolocaliser sur Google Maps. Il sera essentiellement utile aux services publics, on pense notamment au cadastre. "Mais à terme, ce logiciel pourrait aussi être utilisé par les services de secours ou la poste", ajoute-t-on du côté du Service Public de Wallonie. Le SPW qui précise que le logiciel en question répertorie uniquement les adresses, et donc pas les noms des gens qui y habitent.