Votre voiture fait un bruit fou au démarrage ? Vous êtes peut-être victime d’un vol étonnant

Des voitures qui font un bruit d’enfer au démarrage. C’est la mauvaise blague que connaissent de nombreux automobilistes ces dernières semaines. Ils ont retrouvé leur véhicule sans catalyseur. Des voleurs recherchent cette pièce intercalée entre le moteur et le pot d’échappement. Et ils n’hésitent pas à s’attaquer aux voitures en stationnement. Même en pleine journée.

C’est ce que nous confirme Pascal, garagiste à Jurbise. Il nous montre la pièce que convoitent les voleurs : "C’est assez facile à voler. Ils se penchent sous le véhicule, on coupe ici… et là… et ils partent avec". Cinq à six minutes, il n’en faut pas plus pour embarquer un catalyseur.

Dans la région, les vols ou les tentatives de vols se multiplient et certains clients de Pascal en ont fait les frais. "Le monsieur en remettant son véhicule en route a eu un échappement libre et ça l’a alerté. Cette fois-là, on a pu le reconditionner".

Mais quand les voleurs ont eu le temps de partir avec la pièce, pas le choix, il faut la remplacer. Et ça coûte cher. Parfois plus cher que la valeur de la voiture. Même sur le marché des pièces détachées, le catalyseur vaut beaucoup d’argent. Exemple avec cette Renault Clio où, pour remplacer le pot, il fallait débourser 250 euros, soit plus que la valeur de l’épave. Car le pot catalytique c’est un petit trésor caché sous la voiture.