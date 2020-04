Voici quand et comment les parcs à conteneurs rouvriront dans le Hainaut

Le gouvernement fédéral a donc décidé, ce mercredi, d’autoriser la reprise des activités dans les parcs à conteneurs. En Hainaut, certaines intercommunales ont déjà livré quelques précisions.

En Wallonie picarde

L’intercommunale Ipalle, active en Wallonie picarde et dans le sud de la province, prévoit une réouverture partielle de ses parcs à conteneurs dès ce lundi 20 avril à 13 heures. Cette réouverture sera progressive (tous les parcs à conteneurs ne rouvriront pas en même temps) et ne sera valable que pour déposer les déchets verts. Les usagers devront avoir pris rendez-vous au préalable via le site internet de l’intercommunale ou par téléphone. Les accès seront possibles uniquement du lundi au samedi entre 13 heures et 18 heures.

Dans la région de Charleroi

L’intercommunale Tibi envisage de rouvrir "si possible", à partir de la semaine du mardi 21 avril prochain, 5 grands recyparcs sur les 14 que compte la zone (Chapelle-lez-Herlaimont, " Charleroi I – Couillet ", " Charleroi II – Ransart ", Farciennes " FAC ", et Montigny-le-Tilleul). L’intercommunale carolo indique que les dates précises de chaque réouverture seront communiquées un peu plus tard, mais les parcs seront ouverts aux heures habituelles. Là aussi, il sera uniquement possible de s’y rendre pour déposer ses déchets verts. Le nombre de voitures dans le recyparc sera limité et le port du masque sera obligatoire.

Dans la région de Mons

Dans la région de Mons, aucune précision à ce stade d’Hygea. Dans un communiqué, l’intercommunale se dit "prête à rouvrir ses recyparcs". Mais elle dit attendre les directives de la Ministre wallonne de l’Environnement avant d’annoncer un plan de réouverture. Hygea précise au passage que sa priorité reste de garantir la réalisation des collectes en porte-à-porte.