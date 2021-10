Voici pourquoi votre magasin Lidl sera peut-être fermé aujourd’hui… Et les jours suivants

Votre magasin Lidl est peut-être ferme ce mercredi : la grogne émane du personnel de l’enseigne. Un préavis de grève arrive en effet à échéance, ce qui peut entraîner une fermeture de certains magasins ou des actions de grève ponctuelles.

Les syndicats se plaignent depuis plusieurs mois de la charge de travail au sein du distributeur. Une grève dans les magasins avait pu être évitée in extremis en juin alors qu’une grève avait touché les dépôts en avril. Récemment, une réunion de conciliation entre direction et syndicats n’a pas donné de résultat. Le renfort de main-d’œuvre consenti par la direction, à raison de 42 heures par semaine et par magasin, pourrait ne pas être prolongé au-delà de février 2022. En outre, l'"équipe volante" qui vient prêter main-forte aux magasins qui font face à de nombreuses absences n’est pas suffisante, selon le syndicat socialiste.

Quels magasins touchés ?

Il est difficile d’établir un inventaire des magasins touchés, mais le syndicat socialiste des employés et cadres annonce qu'une centaine d'enseignes sont fermées, partout dans le pays, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, selon l'estimation de Myriam Delmée, du Setca. Deux des cinq dépôts de Lild sont par ailleurs touchés par ce mouvement de grève, ce qui pourrait engendrer des problèmes d'approvisionnement dans les enseignes qui sont restées ouvertes ce mercredi. Ces deux dépôts se trouvent en Flandre, l'un dans le Limbourg et l'autre dans la région de Courtrai. Ce jeudi, le SETCA réunira ses délégués afin de structurer le mouvement, qui pourrait donc se poursuivre, "sauf si la direction vient avec des solutions", conclut le SETCA.