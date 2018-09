Voici pourquoi les habitants de Frameries recevront deux convocations électorales

Quand elle a découvert sa convocation pour les élections communales et provinciales, Nicole a froncé les sourcils. La faute à un changement de bureau de vote tout à fait inattendu. "Ça fait plusieurs élections que je vais voter à l’école de la Victoire, et cette fois je vais devoir aller à l’école industrielle, un peu plus loin. J’ai été surprise."

Un étonnement partagé par beaucoup de Framerisois. Certains étant parfois invités à aller voter beaucoup plus loin de chez eux. Une situation que l’on doit à une erreur de la société chargée d’imprimer les convocations. "Comme ça se fait depuis plus de 20 ans, la Commune avait au départ convoqué les électeurs dans le bureau de vote de leur quartier, indique Philippe Wilputte, directeur général de la commune de Frameries. Mais il y a eu un couac au niveau de la société qui imprime ces convocations. Et les bureaux de vote ont été attribués en fonction de l’ordre alphabétique des noms de famille des électeurs."

"Tout faire pour éviter les erreurs"

Frameries a donc décidé de reconvoquer les électeurs, dans leur quartier cette fois. Tous recevront une deuxième convocation aux frais de l’imprimeur. Mais la commune ne craint-elle pas le chaos le 14 octobre avec des électeurs qui se trompent de bureau ? "Le chaos non, répond le directeur général. Il y aura sans doute des distraits qui se tromperont. Mais on va tout faire pour éviter les erreurs." A commencer par envoyer un courrier aux électeurs juste avant le scrutin pour les inviter à uniquement tenir compte de la deuxième convocation.

Du côté de la commune, on tient par ailleurs à rassurer : même avec deux convocations, il sera impossible de voter deux fois le 14 octobre.