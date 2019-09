Voici à quoi ressemblera le nouveau pont des Trous à Tournai

Après sa "déconstruction" début août, le pont des Trous sera reconstruit à partir de milieu de l’année 2020. Carlo Di Antonio (cdH) l’a confirmé jeudi dans son ultime communiqué en qualité de ministre wallon de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics. "Les plans et les cahiers des charges sont désormais prêts et l’avis de marché de travaux sera publié sous peu, laissant entrevoir la désignation de l’entreprise adjudicataire pour la fin de cette année", précise son cabinet.