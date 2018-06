Vivre sur une péniche de transport : joindre l'utile à l'agréable

Transporter les marchandises en bateau permet d’éviter de saturer les routes avec des camions. C'est un défi que l'on connait bien dans la région de Charleroi. Avec douze zones portuaires, cinq millions de tonnes ont transité l'année dernière par des entreprises locales. Mais comment les bateliers voient-ils leur métier et leur vie?

A Pont-de-Loup, une grue vide la cale de l'Amarige, une péniche amarrée au petit port local. La cargaison passe dans des camions qui vont prendre la direction de la société Orbix installée à quelques mètres en bord de Sambre.

Dans son poste de pilotage, Daniel De Bijl vient d'arriver des Pays-Bas :"On est en train de décharger les 1.600 tonnes de ferrochrome que l’on a chargées samedi à Rotterdam et qui sert à l’acier inoxydable. Après, on va aller charger du sel à Jemeppe pour le livrer à Anvers. Ici, sur la péniche, on a un salon, une télé et tout ce qui s’en suit. Nous ça nous plaît. Si on a des weekends libres ou des journées, on essaie de se promener en ville ou de se divertir. Mais c’est notre gagne-pain. Plus on navigue, plus on gagne de l’argent. On aime bien le transport toujours bouger. Moi je me vois mal assis sur une chaise derrière un bureau toute une journée. Ca ne me dit rien du tout, ça. Pour 95% de notre temps, mon épouse et moi-même on est toujours sur le bateau. Les enfants sont à l’internat à Anvers. Pendant l’été, on va faire des grands voyages avec nos enfants à bord."

Ainsi s’écoule donc la vie de marinier, lentement rythmée par le défilement régulier des beaux paysages entre deux livraisons.