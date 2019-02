Viva for life: l'ASBL montoise "Accordages" accompagne les parents précarisés pour donner toutes les chances au bébé

Catherine Semet, psychologue au sein de l'ASBL Accordages. - © Vinciane Votron

« On a pris conscience que plus le papa était présent, plus il prend sa place, indique Catherine Semet, psychologue au sein de l’ASBL Accordages. Pour la maman, c’est une bonne chose puisqu’elle se sent plus soutenue. »

Madisson et Bruno font partie des parents accompagnés par l’ASBL « Accordages ». Toutes les semaines, ils reçoivent la visite d’une sage-femme et d’une assistante sociale, aidée d’une psychologue. Ce qui a permis à Bruno de prendre peu à peu sa place auprès de son enfant de 5 mois. « Je le change, je lui fais des bisous. C’est quand même mon enfant donc c’est normal que je sois là. »

En plus de l’accompagnement, les gestes du papa sont aussi filmés : « Lors du bain, au moment où on change le bébé. Ça nous permet de voir ensemble ce qui peut être amélioré », ajoute Virginie, la sage-femme.

Un coup de pouce bienvenu pour donner les meilleures chances au bébé dans la vie.