Vitesse limitée à 80 km/h sur les nationales françaises: les avis sont partagés

60% des français sont contre l’abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les nationales, c’est ce que laisse apparaître un sondage publié ce mardi matin dans un quotidien français.

Une proportion que semblent contredire les quelques automobilistes rencontrés ce matin qui ne paraissent pas opposés à cette décision : "Si on roule à 80 km/h, on est moins sujet au manque de réflexe que si on roule à 90 km/h, ça c’est sûr, indique ce sexagénaire. Il m’arrive souvent d’être doublé par quelqu’un qui veut absolument rouler plus vite que moi et je le rattrape au feu rouge suivant, il n’a donc rien gagné du tout".

"Je suis pour sur certaines routes, déclare cette automobiliste, parce qu’elles sont étroites et sinueuses, par contre sur d’autres départementales j’estime que la limitation pourrait rester à 90 km/h".

Les mécontents voient dans cette décision un allongement de leurs trajets et l’opportunité pour l’Etat de remplir ses caisses.

Maire de Maubeuge et vice-président du Conseil départemental du Nord, Arnaud Decagny partage lui la vision du gouvernement "on ne peut être que sensible aux arguments avancés par le gouvernement et on doit les prendre en compte: une vie gagnée cela n’a pas de prix".

En France, on estime que la mesure pourrait sauver jusqu’à 400 vies par an.