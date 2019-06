Visite de la police fédérale et de l'inspection sociale chez NLMK à la Louvière

Selon les journaux du groupe Sud-Presse, la police fédérale et l'inspection sociale sont descendus mercredi matin dans les locaux de l’entreprise sidérurgique NLMK à La Louvière.



Selon la police, il s’agissait d’une visite, et non d’une perquisition, réalisée dans le cadre d'une enquête visant des sociétés sous-traitantes de l’industriel russe.



La société a indiqué collaborer pleinement avec les autorités judiciaires.