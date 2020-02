Le virus est à nos portes: nos tomates sont-elles en danger?

Les tomates de nos potagers risquent-elles de ne pas passer l'été? Un virus vient d'être détecté chez un producteur, en Bretagne (Finistère). Un virus ravageur pour les tomates et particulièrement résistant. Jusqu'ici le "tomato brown rugose fruit virus" a été détecté en Israël en 2014 et depuis on l'a trouvé dans plusieurs pays d'Europe: Grèce, Italie, pays-bas, Allemagne. Mais le voici maintenant à nos portes.

Pour l'homme, ce virus est complètement inoffensif. Mais s'il rentre dans une culture confinée, en serres, par exemple, il peut détruire la totalité de la production de tomates, poivrons ou piments. Il s'en prend aux feuilles, aux fleurs. On constate des taches, des nécroses. Et puis il stoppe la maturation du fruit, ce qui le rend invendable. Ce qui le rend si gênant c'est qu'il est difficile de trouver un moyen de le combattre. On cherche depuis plusieurs années, mais sans succès, le moyen de l'exterminer.

Désinfection systématique

Chez les professionnels, comme chez le producteur de tomates, l'entreprise Rouges Délices à Pecq, on teste les semences avant leur mise en terre, on désinfecte le matériel, les emballages, les palettes. Les ouvriers agricoles prennent des mesures de désinfection. Et les serres sont désormais interdites aux visiteurs extérieurs.

En ce qui concerne les particuliers, la situation est plus compliquée: le virus peut venir d'une manipulation mais il pourrait aussi être transmis par un bourdon ou un insecte pollinisateur. Il ne reste que quelques semaines avant les premiers semis...