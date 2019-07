Virelles (Chimay) : un dépaysement total au milieu de centaines de papillons

Si vous cherchez une idée insolite de promenade pas trop loin de chez vous, la Grange aux Papillons, située à Virelles, près de Chimay, vous ravira probablement. Car c’est effectivement une vieille grange qui a été transformée, par un amateur passionné par les chrysalides et les papillons, en espace tropical. Dans une serre, au cœur d’un espace humide et très chaud, des centaines de papillons, importés des zones équatoriales du globe, y virevoltent autour des visiteurs. De quoi vivre un moment réellement magique à deux pas des Barrages de l’Eau d’Heure.



Jean-Pierre Frisque est l’entrepreneur à l’origine de ce projet : "Mon coup de cœur, c’est le plus petit des papillons de la serre et c’est un papillon qui a la particularité d’être transparent, qu’on appelle Greta Oto qui vient d’Amérique du Sud et qu’on élève chez nous directement parce que sa chrysalide dure moins d’une semaine. Donc c’est quasiment impossible de l’importer d’Amérique du Sud. Il est très petit, il est difficile à trouver mais il est très joli."



Les enfants s’en donnent à cœur joie car, en quelques minutes, on entre dans un autre monde et l’on découvre des papillons qui ne font vraiment pas partie de notre biotope. Ici, il y en a un de plus de 20 centimètres d’envergure. Jean-Pierre Frisque confirme : "L’œil est attiré beaucoup plus par les grands papillons bleus qui volent ou les papillons hiboux vu leur taille. Mais c’est vrai que, dans les petits papillons, il y en a de très jolis aussi avec des couleurs qui sortent vraiment de l’ordinaire et qui viennent des tropiques."



La Grange aux Papillons à Virelles, c’est vraiment l’art de voyager très loin en poussant une simple porte.