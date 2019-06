Violeur de la Sambre : dossier belge clôturé

Dans les griffes du violeur de la Sambre - Devoir d'enquête - 05/12/2018 Dans les griffes du violeur de la Sambre "Le Violeur de la Sambre" a avoué 44 viols et agressions sexuelles. Mais certains enquêteurs pensent qu'il pourrait y avoir quelque 70 victimes. L'homme en aveux s'appelle Dino Scala, un cinquantenaire originaire du Nord de la France. Un bon père de famille, un bon copain, apprécié de tous dans son village. Et pourtant, pendant 30 ans, il aurait sévi et meurtri des dizaines de femmes et de jeunes filles en toute impunité. On l'a recherché en France, mais aussi en Belgique en vain... Jusqu'au 5 février 2018. Ce jour-là, un homme agresse une jeune adolescente, à Erquelinnes. Ce jour-là, le violeur commet sa première erreur. Une erreur qui va le conduire jusque derrière les barreaux. Ce violeur en série recherché depuis 1988 serait donc hors d'état de nuire. Mais derrière cette victoire proclamée, il reste d'embarrassantes questions : comment un homme a -t-il pu passer entre les mailles des filets policiers pendant autant de temps ? Et puis, à quel point les préjugés qui collent aujourd'hui encore aux violences sexuelles, ont-ils empoisonnés cette enquête ? Pour y répondre,l'équipe de 3Devoir d'enquête" a remonté le fil d'une traque, longue de 30 ans. Un reportage de Malika Attar et Jean-Michel Dehon