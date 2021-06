Violent orage : marquises effondrées, aucun train ne peut circuler en gare de Braine-le-Comte

La circulation ferroviaire est actuellement impossible en gare de Braine-le-Comte en raison des violents orages qui touchaient la région en milieu d'après-midi ce vendredi. C'est ce qu'a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau. Les marquises de la gare se sont en effet effondrées sous les rafales de vent et la pluie.



Les lignes touchées sont la 96 (Bruxelles-Mons) et la 117 (Braine-le-Comte-Luttre). La SNCB va mettre un service de navettes en place.



Les pompiers et la police étaient sur place vers 15h00.