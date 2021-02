Villers-Perwin: la vie reprend des couleurs à la maison de repos

La coiffeuse est de retour à la maison de repos. Tout un symbole, pour les résidents...Ils ont le sourire. La directrice Marie-Cécile Corbisier assume cette entorse aux règles en vigueur. Ici, 100% des résidents ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Pour elle, il est grand temps de déconfiner. Marie-Cécile Corbisier ne comprend pas que les instructions des autorités se fassent toujours attendre. "Je suis surtout très étonnée! Je m'attendais à ce que la circulaire soit prête. Nous, on a joué le jeu. On nous a dit 'faites vous vacciner, incitez le personnel à le faire'. Le leitmotiv c'était ça! Maintenant, il faut que ça bouge, il faut passer à autre chose. Alors oui, j'assume: j'ai pris les devants. En douceur, mais pour porter un message d'espoir aux résidents".

Au home Corbisier, les résidents peuvent à nouveau se côtoyer sans porter le masque. C'est une initiative de la direction, qui veut prendre les devants, et redonner espoir aux pensionnaires vaccinés. Direction qui regrette le manque d'informations et une forme d'attentisme dans le chef des autorités wallonnes.

Marie-Cécile Corbisier - © S. Mergen

Dans cette maison de repos, les repas "tous ensemble" sont à nouveau permis, tout comme les visites en chambre. "Les familles sont autorisées à venir deux heures en chambre. Avec le respect de toutes les mesures ; le port du masque, la désinfection, les distances...Mais il faut passer à quelque chose de plus sympa". Marie-Madeleine a revu son plus jeune fils, hier. C'était pour elle qui fête ses 98 ans un merveilleux cadeau d'anniversaire. "On a respecté la distanciation, le masque, tout ce qu'il fallait...mais c'était très bon! très bon! Ca faisait un an que je n'avais pas vu un membre de ma famille, autrement qu'à la télévision...On en a besoin. Enfin, maintenant, on a de l'espoir, on voit le bout du tunnel!"