Villerot: un fil de fer en travers du sentier, un piège trop fréquent pour les vététistes

"Voilà le fil". Retour sur les lieux de l'accident pour Sandro Carroyer. C'est un sentier qu'il connait bien à Villerot (Saint-Ghislain) et où il ne roulait heureusement pas trop vite ce soir là.

"Au dernier moment, j'ai vu un fil tendu. Je n'ai pas eu le temps de freiner. J'ai essayé de l'éviter, mais le guidon s'est pris dedans. Je me suis retrouvé étendu. Sans trop de dégâts".

Une attitude criminelle

Pas de blessure. juste des égratignures. Les chutes font partie des risques qu'on prend quand on fait du VTT, mais celle-ci a été causée par un acte volontaire: une boucle de fil de fer tirée de la clôture voisine au milieu d'un sentier balisé. "Je ne comprends pas bien quel est l'intérêt de faire ce genre de choses".

Les motivations des auteurs sont diverses. Il peut s'agir d'une mauvaise blague. Ou d'un signe d'agacement à voir passer davantage de vélos près de chez eux depuis le confinement. Pour Olivier Béart, porte-parole de la Moutain Biker Foundation, c'est en tout cas "une attitude criminelle. Parce que ça peut occasionner de grave blessures, voire même la mort. On peut tuer quelqu'un en tendant un câble dans un chemin."

Une dizaine de pièges en trois mois

Fils barbelés en hauteur. Ou planche à clous sur le sol. On a recensé une dizaine de tels actes en Wallonie ces trois derniers mois. Pourtant, quand il est vraiment question de propriété privée, il y a des signaux beaucoup moins dangereux à installer, "comme placer une barrière bien visible et un panneau qui signale que la propriété est privée et que l'accès y est interdit".

Certains VTTistes dénoncent ces pièges sur les réseaux sociaux. Parfois ils les démontent pour qu'ils ne fassent pas de victimes. Mais il faut surtout porter plainte à la police, estiment les associations cyclo. Pour mieux combattre ce phénomène.