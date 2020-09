Ville-Pommeroeul: l'eau du robinet contaminée par une bactérie

Des habitants de plusieurs rue de Ville-Pommeroeul (Bernissart) sont dans l'embarras depuis une dizaine jours: leur eau du robinet n'est plus potable, contaminée par une bactérie, probablement d'origine fécale, selon Sudpresse. Depuis le 24 août, plusieurs habitants ont signalé une eau particulièrement malodorante, jaunâtre chaussée Belle-Vue, rue Notre-Dame et rue de la Garde. Environ quatre-vingt personnes sont ainsi privées d'eau potable et plusieurs habitants, qui l'ont consommée se plaignent de maux de tête, de gorge, de ventre, de problème digestifs et d'infestions urinaires. Certaines personnes auraient été, selon les témoignages, mises sous antibiotiques par leur médecin.

La SWDE, interrogée par nos confrères, confirme la présence d'une bactérie et reconnaît chercher l'origine de problème depuis près de 10 jours. Il est possible qu'une installation privée non munie d'un clapet anti-retour refoule de l'eau "souillée" dans le réseau de distribution, mais certaines vérifications doivent encore être effectuées. La société wallonne de distribution d'eau effectue des purges et des injections de chlore (substance bactéricide), mais l'eau n'est toujours pas potable, ce qui indique que la source du problème n'a pas été été identifiée. La SWDE affirme que sa priorité est de rendre l'eau potable dans les meilleurs délais.