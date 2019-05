Ville de Charleroi : le personnel communal mécontent entame des actions

Le personnel de la ville de Charleroi en a marre et il va le faire savoir.



Depuis plusieurs mois, les syndicats réclament une augmentation des effectifs et de meilleures conditions de travail. Mais, après plusieurs réunions, il n’y a aucune avancée perceptible selon eux.



Du coup, CGSP et CSC ont décidé une série d’actions en front commun : des actions qui se dérouleront chaque semaine jusqu’aux vacances annuelles.



Et ça commence ce vendredi 24 mai avec le blocage de l’entrée du bâtiment Charleurope à la Ville Haute où se trouvent les services généraux de la Ville.



Depuis 07h00 ce matin, des piquets empêchent donc le personnel d’entrer dans les lieux. L’action devrait durer toute la journée.