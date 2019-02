Vignette "Crit'Air" obligatoire ce 27 février à Lille

Attention si vous allez à Lille aujourd'hui: la métropole du Nord de la France est interdite aux véhicules les plus polluants. C'est une décision du préfet du Nord suite à d'importants pics de pollution aux particules fines. Lille met donc en place son plan de circulation différenciée. Et c'est une première! Les automobilistes doivent donc être munis de leur vignette française Crit'Air, c'est ce petit macaron coloré qui se place sur votre pare-brise, avec un numéro allant de 0 à 5.

Ce 27 février, seules les voitures les moins polluantes peuvent rouler à Lille (en réalité la La zone de protection de l’air (ZPA) du Grand Lille couvre 12 communes : Lille et ses environs (Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille et Sequedin). Dans ces villes, ne sont admis que les véhicules porteurs d'une vignette numérotée entre 0 et 3. Les véhicules Crit'Air 4 et 5 doivent donc rester au garage. Idem pour les voitures qui n'ont pas de vignette.

La préfecture du Nord annonce des contrôles de police dans le périmètre. L'amende peut varier entre 68 et 375 euros.

300.000 belges ont commandé la vignette Crit'Air. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez la commander sur certificat-air.gouv.fr