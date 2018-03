Viesville: un camion manque de tomber du viaduc et crée un bouchon conséquent

Le pneu d'un poids lourd a éclaté, ce lundi matin, sur l'autoroute E42 à hauteur de Viesville, dans la province de Hainaut. Le camion, qui abordait un viaduc, a arraché les barrières de sécurité et s'est immobilisé, l'arrière de la remorque au-dessus du vide. On ne déplore pas de blessé mais des embouteillages importants se sont formés.

L'accident est survenu vers 08h00, dans le sens Liège-Mons. Selon les forces de l'ordre, un pneu du poids lourd a éclaté alors qu'il abordait le viaduc de Viesville. Le camion a alors dévié de sa trajectoire vers la droite et arraché plusieurs mètres de glissière de sécurité. Il s'est finalement immobilisé avec l'arrière de la remorque au-dessus du vide.

Par chance, l'accident n'a pas fait de blessé. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus pour baliser et sécuriser les lieux. La bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence ont été fermées à la circulation. Plusieurs kilomètres d'embouteillages se sont formés en direction de Mons, ainsi que sur l'autoroute A54. Le dépannage du camion pourrait prendre plusieurs heures.

A 10h35, les files s’allongeaient et remontaient jusqu’à Heppignies sur environ 8km et les automobilistes perdent plus d’1h30 en venant de Namur vers Mons. Il leur est dès lors conseillé de prendre le R3 de Charleroi à hauteur d'Heppignies vers Gouy ou prendre l'A54 vers Nivelles et reprendre l'E19 à Arquennes en direction de Mons.