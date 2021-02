Ventis pourra construire huit éoliennes de plus à Quévy

Il y aura bien huit éoliennes de plus à Quévy. Le conseil d’État a rejeté le recours introduit contre le permis accordé il y a six ans par la Région Wallonne. La société Ventis a donc bien l’autorisation de les construire. Ventis qui explique à nos confrères de Sudpresse que les éoliennes seront plus grandes et plus puissantes que dans le projet initial, parce que les technologies ont évolué depuis. La société s’apprête donc à introduire une nouvelle demande de permis, pour lequel l’enquête publique commence dans le 1er mars pour une durée de 15 jours.