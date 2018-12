Velaines: deux générations s'associent pour ne pas laisser le village sans médecin généraliste

Depuis 2 mois, les deux médecins collaborent donc ensemble. Le Dr Camille Bernard a repris une partie des patients. Et elle le reconnait, ça n’a pas forcément été simple : "Ils ont été habitués pendant 30 ans avec le Docteur Deroubaix. Pas évident pour eux de changer et d’aller voir la petite jeune, sourit-elle. Mais d’autres préfèrent se lancer dans l’aventure. L’avantage, c’est que nous faisons la transition sur plusieurs années, ça laisse le temps aux gens de s’adapter. "

A 62 ans, le Dr Michel Deroubaix ne fait pas de mystère : il aimerait bien prendre sa retraite d’ici trois ans. Alors, pour ne pas laisser son village de Velaines (près de Tournai) sans docteur, il a pris les devants. Il s’est associé à Camille Bernard (26 ans), une jeune généraliste tout juste sortie de l’université. Une démarche qu’il explique par la volonté de ne pas mettre sa patientèle dans l'embarras : "Mon papa était médecin dans le village, on suit donc des familles depuis très longtemps, explique Michel Deroubaix. Et les laisser comme ça du jour au lendemain, je sentais que c’était un peu les lâcher."

Elle permet également de ne pas partir d'une page blanche au niveau de la patientèle. Et surtout, de continuer à apprendre le métier: "Quand j'ai un doute, j'appelle le Docteur Deroubaix et on réfléchit ensemble. Ce sont deux têtes plutôt qu'une qui tentent de solutionner un problème. Il y a également un échange d'expérience."

L’objectif est en effet que la jeune médecin s’installe définitivement dans le village d’ici 3 ans. Une démarche difficile à imaginer sans cette période de cohabitation. "S’installer seul, c’est vraiment compliqué pour un jeune médecin, indique Camille Bernard. Les prix des terrains sont beaucoup plus élevés qu’il y a 30 ans. Du coup, les jeunes médecins préfèrent aller travailler dans des cabinets où il y a déjà deux ou trois médecins. Une initiative comme celle-ci permet d’attirer les jeunes, de leur donner confiance. Et je l’espère, d'attirer d’autres jeunes dans la région."

Plus qu'un généraliste pour 1025 habitants en Wallonie

Peut-être une solution d’avenir dans une région où les médecins généralistes se font de plus en plus rares. En Wallonie, il n’y a plus qu’un médecin généraliste pour 1025 habitants, selon des chiffres de l’AVIQ, l’agence pour une qualité de vie. C’est dans les provinces du Hainaut et du Luxembourg que la situation est la plus difficile - avec respectivement un médecin pour 1086 habitants et un pour 1137 habitants.