Vague de licenciements chez Ryanair : l'aéroport de Charleroi pourrait le payer très cher

La situation est de plus en plus inquiétante chez Ryanair. La compagnie aérienne irlandaise a fait savoir, ce lundi, qu’elle revoyait à la hausse les licenciements prévus en Belgique, notamment parmi le personnel de cabine. Conséquence : ce ne sont plus 106 emplois qui sont menacés mais bien 200. Et à cela s’ajoute aussi, chez nous, le licenciement de 66 pilotes de la compagnie.



C’est la troisième fois que la direction de Ryanair annonce des suppressions d’emplois à chaque fois plus élevées. On est passé de 80 postes de personnel de cabine supprimés en juillet à 106 annoncés en septembre. Puis, finalement ce lundi 19 octobre 2020, ce sont 200 postes d’hôtesses et stewards qui sont menacés.



Côté syndical, on ne décolère pas. D’autant que cette annonce intervient en pleine phase 1 de la procédure Renault sur les licenciements collectifs. La CSC parle de violation flagrante des lois belges et européennes et appelle le ministre fédéral de l’emploi et de l’inspection sociale à obliger Ryanair à respecter les législations.



Si on fait le compte, Ryanair, qui emploie 500 personnes en Belgique, et surtout à l’aéroport de Charleroi, va donc supprimer plus de la moitié de ses effectifs. Moins de personnel donc moins d’activités. Moins de destinations, moins de liaisons pour Ryanair à l’avenir en Belgique. Et, par conséquent, moins de trafic et de fréquentations pour l’aéroport de Charleroi qui, comme on le craignait, pourrait bien payer très cher sa "Ryanair-dépendance".